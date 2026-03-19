İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ABŞ-nin xüsusi elçisi Koull Lukaşenko ilə danışıqlar aparır

    • 19 mart, 2026
    • 12:39
    ABŞ-nin xüsusi elçisi Koull Lukaşenko ilə danışıqlar aparır

    Belarusun Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Müstəqillik Sarayında ABŞ-nin xüsusi elçisi Con Koulun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BELTA məlumat yayıb.

    "İkitərəfli münasibətlərimizi müzakirə edirik. Bütün məsələlər üzrə onlarla danışıqlar aparırıq. Rusiya və Çini (Belarusun bu ölkələrlə münasibətləri) mötərizədən kənara çıxararaq. Bu müzakirə olunmur", - A.Lukaşenko jurnalistlərə bildirib.

    Qeyd edək ki, bu, Belarus-ABŞ əlaqələrinin növbəti raundudur. A.Lukaşenko Con Koulla bir neçə dəfə görüşüb. Əvvəlki görüş 2025-ci ilin dekabr ayının ortalarında olub.

    Aleksandr Lukaşenko Con Koul
    Лукашенко проводит переговоры со спецпосланником США Коулом

    Son xəbərlər

    13:26

    Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində müşavirə keçirilib, 4 məmura xəbərdarlıq edilib

    Digər
    13:21

    Viktor Orban: Neft tədarükü bərpa edilməsə, Ukraynaya maliyyə dəstəyi olmayacaq

    Digər ölkələr
    13:21

    "Brent" neftinin bir barelinin qiyməti 116 dolları ötüb - YENİLƏNİB

    Energetika
    13:20

    Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundakı sahibkarların sayı məlum olub

    Biznes
    13:18

    Kamran Əliyev: "Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli və istedadlı gənc hakimlər var" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    13:16

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 4 %-dən çox artıb

    İKT
    13:12
    Foto

    Xocalının Xanabad kəndinə köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    Azərbaycanda "Roblox" platformasının fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər

    Daxili siyasət
    13:07

    ABŞ-nin Bağdad aeroportu yaxınlığındakı logistika bazası dron hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti