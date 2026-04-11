Белый дом подтвердил проведение прямых переговоров между Ираном и США

Представители США, Ирана и Пакистана проводят прямые переговоры в Исламабаде.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-пула американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

"США, Пакистан и Иран проводят сегодня трехстороннюю очную встречу... В Исламабаде в полном составе находятся американские эксперты по связанным с этой темой вопросам. Дополнительную поддержку оказывают эксперты, находящиеся в Вашингтоне", - отмечается в заявлении.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пакистанский источник сообщило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проводят прямые переговоры со спикером иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и главой МИД Аббасом Арагчи в присутствии начальника штаба сухопутных войск Пакистана Асима Мунира.

В числе участников американской переговорной группы также заместитель помощника президента США по национальной безопасности Эндрю Бейкер, являющийся также помощником Вэнса по национальной безопасности, а также Майкл Вэнс - советник вице-президента по делам Азии.