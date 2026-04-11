    Белый дом подтвердил проведение прямых переговоров между Ираном и США

    • 11 апреля, 2026
    • 19:43
    Представители США, Ирана и Пакистана проводят прямые переговоры в Исламабаде.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-пула американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

    "США, Пакистан и Иран проводят сегодня трехстороннюю очную встречу... В Исламабаде в полном составе находятся американские эксперты по связанным с этой темой вопросам. Дополнительную поддержку оказывают эксперты, находящиеся в Вашингтоне", - отмечается в заявлении.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на пакистанский источник сообщило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проводят прямые переговоры со спикером иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и главой МИД Аббасом Арагчи в присутствии начальника штаба сухопутных войск Пакистана Асима Мунира.

    В числе участников американской переговорной группы также заместитель помощника президента США по национальной безопасности Эндрю Бейкер, являющийся также помощником Вэнса по национальной безопасности, а также Майкл Вэнс - советник вице-президента по делам Азии.

    Ağ Ev İran və ABŞ arasında birbaşa danışıqların aparıldığını təsdiqləyib

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

    ПРООН: Последствия конфликта с Ираном могут негативно повлиять на 32 млн человек

