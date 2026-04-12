В Исламабаде завершились переговоры между делегациями Ирана и США - ОБНОВЛЕНО-4

Первый день переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана в Исламабаде завершился.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба правительства Исламской Республики.

Согласно информации, обсуждения длились 14 часов.

"Переговоры иранской и американской делегаций при посредничестве Пакистана завершились спустя 14 часов. Технические команды двух сторон в настоящее время обмениваются экспертными текстами. Переговорный процесс будет продолжен, невзирая на существующие разногласия", - говорится в публикации.

Агентство Tasnim при этом сообщает, что стороны одобрили инициативу Пакистана продолжить переговоры в воскресенье.

00:15

В столице Пакистана Исламабаде начался третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную телерадиокомпанию Ирана (IRIB).

"Переговорные делегации Ирана и США при участии пакистанских официальных лиц в качестве посредников начали новый раунд трехсторонних переговоров в Исламабаде", - говорится в сообщении.

Ранее состоялись встречи на уровне экспертов и в узком составе.

Учитывая требования американской стороны, как указывает IRIB, это "последний шанс" достичь общего понимания в рамках этого раунда переговоров.

11 апреля, 21:53

Переговоры делегаций США, Ирана и Пакистана продолжились сегодня вечером в Исламабаде.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Отмечается, что контакты продолжились в узком составе.

IRIB со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что американская делегация выдвигает чрезмерные требования в ходе переговоров в Исламабаде.

11 апреля, 20:48

Делегации Ирана и США завершили этап очных переговоров на уровне экспертов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Farhikhtegan.

По ее информации, сейчас стороны обмениваются письменными протоколами по итогам обсужденных вопросов.

Ранее CNN со ссылкой на пакистанский источник сообщал, что переговоры в Исламабаде, как ожидается, продлятся до ночи и, возможно, до воскресенья.

11 апреля, 18:55

Переговорный процесс между делегациями Ирана и США в Исламабаде может быть продлен еще на один день.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент Tasnim News с места проведения переговоров.

Уточняется, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

"После общих консультаций переговоры между иранской и американской делегациями продолжились обсуждением технических деталей. Хотя переговоры были запланированы на один день, существует вероятность, что они будут продлены еще на один день для обсуждений на уровне экспертов", - говорится в сообщении.

Reuters со ссылкой на пакистанский источник отмечает, что переговоры длились два часа, после чего делегации ушли на перерыв. В агентстве отметили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер проводят прямые переговоры со спикером иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом и главой МИД Аббасом Арагчи в присутствии начальника штаба сухопутных войск Пакистана Асима Мунира.