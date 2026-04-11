Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Глава ADSEA: Ни в одной точке мира невозможно быть полностью готовым к таким экстремальным явлениям

    Инфраструктура
    11 апреля, 2026
    20:23
    Глава ADSEA: Ни в одной точке мира невозможно быть полностью готовым к таким экстремальным явлениям

    Изменение климата лишь приводит к тому, что осадки выпадают более интенсивно за короткий промежуток времени. Построить инфраструктуру, рассчитанную на такой объем осадков, практически невозможно. Ни в одной точке мира невозможно быть полностью готовым к подобным экстремальным явлениям.

    Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микайылов.

    По его словам, в Баку и на Абшеронском полуострове только 27 и 28 марта, как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, выпало 143 мм осадков.

    "То есть дождь, который по данным многолетних наблюдений выпадает на территории Баку и Абшеронского полуострова за 7 месяцев, выпал всего за два дня. Это действительно очень высокий показатель, и его можно даже расценивать как чрезвычайную ситуацию. Естественно, столь интенсивные осадки из-за существующей инфраструктурной системы, а также из-за расположения территорий в низинах привели к обширным затоплениям и наводнениям в некоторых районах Абшерона", - подчеркнул З. Микайылов.

    Он отметил, что объяснять это только климатическими факторами было бы неверно.

    "Изменение климата лишь приводит к тому, что осадки выпадают более интенсивно за короткий промежуток времени. Построить инфраструктуру, рассчитанную на такой объем осадков, практически невозможно. Ни в одной точке мира невозможно быть полностью готовым к подобным экстремальным явлениям. Представьте себе, что дождь, который обычно выпадает за 7 месяцев, выпадает за два дня", - указал глава ADSEA.

    Заур Микайылов добавил, что устаревшая инфраструктура и незапланированная урбанизация также играют значимую роль в возникновении проблем:

    "То есть износ инфраструктуры и чрезмерная нагрузка на систему при подобных экстремальных погодных условиях и приводят к проблемам. Причем речь не только об износе инфраструктуры, необходимо учитывать и урбанизацию - перегруженность города с точки зрения населения... Именно поэтому, как мы отмечали, в Госпрограмме предусмотрено строительство новых коллекторов и отвод вод не только в существующую систему в центре города, но и в различных направлениях. Тем самым будет снижена нагрузка на существующие системы и предотвращен дальнейший выход из строя устаревших коллекторов".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Заур Микайылов Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA)
    ADSEA sədri: "Dünyanın heç bir yerində bu cür ekstremal hallara tam hazırlıq görmək mümkün deyil"

