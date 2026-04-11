    Водные ресурсы Карабаха могут быть использованы для питьевого водоснабжения Баку

    Инфраструктура
    11 апреля, 2026
    20:51
    Изучаются возможности использования богатых водных ресурсов освобожденных территорий для обеспечения Баку питьевой водой.

    Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микайылов.

    Он отметил, что примерно 70% водных ресурсов Азербайджана поступает из трансграничных рек, а 30% составляют внутренние водные ресурсы, и большая часть этих 30% приходится именно на Карабахский регион.

    "То есть Карабах считается одним из основных источников с точки зрения водных ресурсов (если не учитывать проект опреснения морской воды). В регионе важную роль играют Суговушанское и Сарсангское водохранилища. В этом году начнется ремонт Сарсангского водохранилища (560 млн кубометров), после чего эти запасы будут использоваться для орошения более 100 тысяч гектаров посевных площадей в Аранском регионе. Для этой цели Левотертерский канал уже построен, ведется проектирование Правотертерского канала, и его строительство будет начато", - сказал З. Микайылов.

    Глава ADSEA также указал, что в регионе реализуются новые проекты, связанные с водоснабжением:

    "Строительство водохранилища на реке Баргушад уже начато, и там будет возведено водохранилище емкостью более 60 млн кубометров. На реке Забухчай уже построено и введено в эксплуатацию новое водохранилище емкостью 27 млн кубометров. Этот проект будет обслуживать орошение 12 тысяч гектаров посевных площадей. В ближайшие годы предусмотрено также строительство нового водохранилища на реке Хакари. Это водохранилище емкостью примерно 90 млн кубометров будет в большей степени направлено на обеспечение питьевой водой".

    Заур Микайылов сообщил, что в настоящее время изучается возможность подачи воды из реки Хакари до Баку.

    "Если технико-экономические обоснования окажутся подходящими, этот проект будет представлен правительству и, в случае положительного решения, будет реализован. В то же время эти проекты внесут очень большой вклад в развитие сельского хозяйства в Карабахском регионе. В целом в Карабахе будет обеспечено орошение более 140 тысяч гектаров посевных площадей", - отметил председатель Госагентства.

    По его словам, одним из главных приоритетов является переход к современным технологиям орошения.

    "Капельное или круговое (пивотное - ред.) орошение сократит потери воды и внесет серьезный вклад в повышение урожайности. Мы нацелены на эффективное использование каждой капли воды", - заключил Заур Микайылов.

