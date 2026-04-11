    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    • 11 aprel, 2026
    • 20:18
    Qarabağın su ehtiyatlarının Bakıya ötürülməsi mümkün ola bilər

    İşğaldan azad olunmuş ərazilərin zəngin su ehtiyatlarından Bakının içməli su təminatında istifadə imkanları araşdırılır.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) sədri Zaur Mikayılov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın su ehtiyatlarının təxminən 70 %-i transsərhəd çayların payına düşür, 30 %-i isə daxili resurslardır və bu resursların böyük hissəsi Qarabağ bölgəsində cəmlənib:

    "Qarabağ su ehtiyatları baxımından əsas mənbələrdən biridir. Bölgədə mövcud olan Suqovuşan və Sərsəng su anbarları mühüm rol oynayır. Sərsəng su anbarının (560 milyon kubmetr) bu il təmirinə başlanılacaq və bundan sonra həmin ehtiyatlardan Aran bölgəsində 100 min hektardan çox əkin sahəsinin suvarılmasında istifadə olunacaq. Bu məqsədlə "Tərtər" sol sahil kanalı artıq inşa edilib, "Tərtər" sağ sahil kanalının isə layihələndirilməsi aparılır və yaxın vaxtlarda tikintisinə başlanacaq".

    Z.Mikayılov əlavə edib ki, bölgədə yeni su layihələri də həyata keçirilir.

    "Belə ki, Bərguşad çayı üzərində 60 milyon kubmetrdən çox tutuma malik su anbarı tikilir, Zabuxçay üzərində isə 27 milyon kubmetrlik anbar artıq istifadəyə verilib və 12 min hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət edir. Yaxın illərdə Həkəri çayı üzərində də təxminən 90 milyon kubmetr tutuma malik yeni su anbarının tikintisi planlaşdırılır. Bu anbar əsasən içməli su təminatına xidmət edəcək".

    ADSEA-nın sədri bildirib ki, hazırda Həkəri suyunun Bakıya ötürülməsi də araşdırılır:

    "Əgər texniki və iqtisadi əsaslandırmalar uyğun olarsa, bu layihə hökumətə təqdim ediləcək və müsbət qərar verilərsə, həyata keçiriləcək. Qarabağ bölgəsində həyata keçirilən bu layihələr kənd təsərrüfatının inkişafına da ciddi töhfə verəcək. Ümumilikdə, bölgədə 140 min hektardan çox əkin sahəsinin suvarılması təmin olunacaq".

    Onun sözlərinə görə, əsas prioritetlərdən biri müasir suvarma texnologiyalarına keçiddir:

    "Damcı və pivot suvarma üsullarının tətbiqi su itkisini azaldacaq və məhsuldarlığı artıracaq. Məqsəd hər damla sudan daha səmərəli istifadə etməkdir".

    Müsahibə ilə ətraflı bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    Azərbaycan Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) Zaur Mikayılov Qarabağ bölgəsi Həkəri çayı
    Водные ресурсы Карабаха могут быть использованы для питьевого водоснабжения Баку

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti