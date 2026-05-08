Sergey Kopırkin: Ermənistanın xarici siyasəti Rusiya ilə münasibətlərə zərər verməməlidir
- 08 may, 2026
- 13:49
Rusiya Ermənistanın xarici siyasi əlaqələrini müstəqil şəkildə qurmaq və şaxələndirmək hüququnu tanıyır, lakin bu, Moskva ilə İrəvan arasında əməkdaşlığa ziyan vurmamalıdır.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu RF-nin Ermənistandakı səfiri Sergey Kopırkin "İravunk" qəzetinə müsahibəsində bildirib.
"Rusiya tərəfi davamlı olaraq Ermənistanın xarici siyasi əlaqələrini şaxələndirmək hüququna hörmət etdiyini vurğulayır, lakin bu, Rusiya-Ermənistan əməkdaşlığını və ortaq inteqrasiya birliklərində qarşılıqlı fəaliyyətimizi sarsıtmamalıdır", - Kopırkin nəzərə çatdırıb.
Qeyd edək ki, mayın 7-də Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Qurgen Arsenyan Rusiya XİN-ə çağırılıb. Diplomatik missiyanın rəhbərinə bu yaxınlarda Aİ-nin Ermənistanda keçirilən tədbirləri çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə "tribuna" verilməsinin qəti şəkildə qəbuledilməz olduğu bildirilib.