İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Sergey Kopırkin: Ermənistanın xarici siyasəti Rusiya ilə münasibətlərə zərər verməməlidir

    Region
    • 08 may, 2026
    • 13:49
    Sergey Kopırkin: Ermənistanın xarici siyasəti Rusiya ilə münasibətlərə zərər verməməlidir

    Rusiya Ermənistanın xarici siyasi əlaqələrini müstəqil şəkildə qurmaq və şaxələndirmək hüququnu tanıyır, lakin bu, Moskva ilə İrəvan arasında əməkdaşlığa ziyan vurmamalıdır.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu RF-nin Ermənistandakı səfiri Sergey Kopırkin "İravunk" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    "Rusiya tərəfi davamlı olaraq Ermənistanın xarici siyasi əlaqələrini şaxələndirmək hüququna hörmət etdiyini vurğulayır, lakin bu, Rusiya-Ermənistan əməkdaşlığını və ortaq inteqrasiya birliklərində qarşılıqlı fəaliyyətimizi sarsıtmamalıdır", - Kopırkin nəzərə çatdırıb.

    Qeyd edək ki, mayın 7-də Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Qurgen Arsenyan Rusiya XİN-ə çağırılıb. Diplomatik missiyanın rəhbərinə bu yaxınlarda Aİ-nin Ermənistanda keçirilən tədbirləri çərçivəsində Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə "tribuna" verilməsinin qəti şəkildə qəbuledilməz olduğu bildirilib.

    Sergey Kopırkin Rusiya-Ermənistan münasibətləri
    В Москве увязывают право Армении развивать внешние связи, но не во вред отношениям с РФ

    Son xəbərlər

    14:04

    "İdeal Kredit" BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:04

    Onur Faydacı: "Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin payı dünya ortalamasını üstələyib"

    Maliyyə
    13:57

    Emomali Rəhmon Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    13:55

    Allahşükür Paşazadə İstanbulda Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    13:54

    Rusiyanın cənub bölgələrinin hava limanları mayın 12-dək bağlı qalacaq - YENİLƏNİB

    Region
    13:51

    Azərbaycan və Belarus Sumqayıtda birgə qarışıq gübrə istehsalına hazırlaşır

    Sənaye
    13:49

    Sergey Kopırkin: Ermənistanın xarici siyasəti Rusiya ilə münasibətlərə zərər verməməlidir

    Region
    13:46

    Ceyhun Əliyev: "Balığın idxalına mərhələli şəkildə vergi tətbiq olunacaq"

    ASK
    13:45

    XİN: Rusiyanın dövlət kanalında Azərbaycan xəritəsinin təhrif olunması qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti