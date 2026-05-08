    В Москве увязывают право Армении развивать внешние связи, но не во вред отношениям с РФ

    В регионе
    • 08 мая, 2026
    • 13:36
    Россия признает право Армении самостоятельно выстраивать и диверсифицировать свои внешнеполитические связи, при условии, что это не нанесет ущерба сотрудничеству между Москвой и Ереваном.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом посол России в Армении Сергей Копыркин сказал в интервью армянской газете "Иравунк".

    "Российская сторона неизменно подчеркивает свое уважение суверенного права Армении на диверсификацию внешнеполитических связей при том понимании, что это не будет подрывать российско-армянское сотрудничество и наше взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений", - сказал Копыркин.

    Отметим, что 7 мая МИД России вызвал посла Армении в РФ Гургена Арсеняна. Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий ЕС "трибуны" президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    Sergey Kopırkin: Ermənistanın xarici siyasəti Rusiya ilə münasibətlərə zərər verməməlidir

