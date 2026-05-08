В Москве увязывают право Армении развивать внешние связи, но не во вред отношениям с РФ

Россия признает право Армении самостоятельно выстраивать и диверсифицировать свои внешнеполитические связи, при условии, что это не нанесет ущерба сотрудничеству между Москвой и Ереваном.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом посол России в Армении Сергей Копыркин сказал в интервью армянской газете "Иравунк".

"Российская сторона неизменно подчеркивает свое уважение суверенного права Армении на диверсификацию внешнеполитических связей при том понимании, что это не будет подрывать российско-армянское сотрудничество и наше взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений", - сказал Копыркин.

Отметим, что 7 мая МИД России вызвал посла Армении в РФ Гургена Арсеняна. Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий ЕС "трибуны" президенту Украины Владимиру Зеленскому.