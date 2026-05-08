İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Azdrama"nın aktrisası: Bura heç kəsin teatrı deyil, başqa yerlərdən aktyorların dəvəti normaldır

    İncəsənət
    • 08 may, 2026
    • 13:34
    Azdramanın aktrisası: Bura heç kəsin teatrı deyil, başqa yerlərdən aktyorların dəvəti normaldır

    Akademik Milli Dram Teatrı heç kəsin teatrı deyil, buraya başqa teatrlardan aktyor-aktrisanın dəvət edilməsi normaldır.

    Bunu "Report"a müsahibəsində aktrisa Lalə Süleymanova deyib.

    Aktirsanın sözlərinə görə, başqa bir teatrda dəvət gələcəyi təqdirdə o da gedib çalışa bilər.

    "Sabah məni başqa teatra dəvət edəcəklər, gedəcəyəm, ya başqa teatrdan kimisə dəvət edirlər, gəlir, oynayır. Burada qəribə heç nə yoxdur".

    Lalə Süleymanova bir zamanlar Akademik Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri olan Mehriban Ələkbərzadə ilə münasibətlərindən də danışıb.

    "Mənə deyirdilər ki, onunla işləmək çətindir, amma belə bir şey yoxdur, mən hiss etməmişəm. Mehriban xanımla çox rahat işləmişik, dil tapmışıq və mən ondan çox şey öyrənmişəm".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Lalə Süleymanova Akademik Milli Dram Teatrı Mehriban Ələkbərzadə

    Son xəbərlər

    14:04

    "İdeal Kredit" BOKT maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    14:04

    Onur Faydacı: "Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin payı dünya ortalamasını üstələyib"

    Maliyyə
    13:57

    Emomali Rəhmon Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    13:55

    Allahşükür Paşazadə İstanbulda Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    13:54

    Rusiyanın cənub bölgələrinin hava limanları mayın 12-dək bağlı qalacaq - YENİLƏNİB

    Region
    13:51

    Azərbaycan və Belarus Sumqayıtda birgə qarışıq gübrə istehsalına hazırlaşır

    Sənaye
    13:49

    Sergey Kopırkin: Ermənistanın xarici siyasəti Rusiya ilə münasibətlərə zərər verməməlidir

    Region
    13:46

    Ceyhun Əliyev: "Balığın idxalına mərhələli şəkildə vergi tətbiq olunacaq"

    ASK
    13:45

    XİN: Rusiyanın dövlət kanalında Azərbaycan xəritəsinin təhrif olunması qəbuledilməzdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti