Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Макрон: Франция готова оказать поддержку в разблокировке Ормуза

    Другие страны
    Макрон: Франция готова оказать поддержку в разблокировке Ормуза

    Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    Как передает Report, об этом Макрон сообщил в соцсети Х.

    "Я подчеркнул необходимость скорейшего восстановления Ираном свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе, в чем Франция готова принять участие", - написал он.

    Макрон также призвал Пезешкиана воспользоваться возможностью, которую предоставляют переговоры в Исламабаде, для продолжения деэскалации и заключения сделки, обеспечивающей надежные гарантии безопасности в регионе.

    "Я указал на важность полного соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане. Франция оказывает полную поддержку действиям ливанских властей, как единственно уполномоченных защищать суверенитет государства и определять судьбу Ливана", - подчеркнул президент Франции.

    Эмманюэль Макрон Масуд Пезешкиан Франция Переговоры между США и Ираном
    Makron: Fransa Hörmüz boğazının açılmasına dəstək verməyə hazırdır

