Макрон: Франция готова оказать поддержку в разблокировке Ормуза
- 11 апреля, 2026
- 20:28
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.
Как передает Report, об этом Макрон сообщил в соцсети Х.
"Я подчеркнул необходимость скорейшего восстановления Ираном свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе, в чем Франция готова принять участие", - написал он.
Макрон также призвал Пезешкиана воспользоваться возможностью, которую предоставляют переговоры в Исламабаде, для продолжения деэскалации и заключения сделки, обеспечивающей надежные гарантии безопасности в регионе.
"Я указал на важность полного соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане. Франция оказывает полную поддержку действиям ливанских властей, как единственно уполномоченных защищать суверенитет государства и определять судьбу Ливана", - подчеркнул президент Франции.