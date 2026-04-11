Макрон: Франция готова оказать поддержку в разблокировке Ормуза

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Как передает Report, об этом Макрон сообщил в соцсети Х.

"Я подчеркнул необходимость скорейшего восстановления Ираном свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе, в чем Франция готова принять участие", - написал он.

Макрон также призвал Пезешкиана воспользоваться возможностью, которую предоставляют переговоры в Исламабаде, для продолжения деэскалации и заключения сделки, обеспечивающей надежные гарантии безопасности в регионе.

"Я указал на важность полного соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане. Франция оказывает полную поддержку действиям ливанских властей, как единственно уполномоченных защищать суверенитет государства и определять судьбу Ливана", - подчеркнул президент Франции.