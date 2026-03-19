    19 mart, 2026
    • 14:10
    Lukaşenko özünü Trampın tərəfdarı adlandırıb

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Con Koulla görüşündə özünü amerikalı həmkarı Donald Trampın tərəfdarları sırasında gördüyünü bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BELTA məlumat yayıb.

    "Bəli, mənim fikrimi Donald Trampa çatdırmağınızı çox istərdim. ABŞ-nin müəyyən səhvlərinə baxmayaraq, hələ də sizin prezidentinizin tərəfdarıyam", - o deyib.

    Qeyd olunub ki, Lukaşenko C.Koula Yaxın Şərqdəki müharibəni və qlobal problemləri müzakirə etməyi təklif edib.

    "Düşünürəm ki, qlobal problemlər, xüsusən də Yaxın Şərqdəki vəziyyət barədə mənim fikrim sizin üçün önəmli olacaq, çünki siz bizim dostlarımıza qarşı vuruşursunuz. Və mən bu mövzuda açıq danışmağa hazıram", - Belarus Prezidenti vurğulayıb.

    Лукашенко заявил, что является сторонником Трампа

