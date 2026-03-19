Lukaşenko özünü Trampın tərəfdarı adlandırıb
Region
- 19 mart, 2026
- 14:10
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Con Koulla görüşündə özünü amerikalı həmkarı Donald Trampın tərəfdarları sırasında gördüyünü bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BELTA məlumat yayıb.
"Bəli, mənim fikrimi Donald Trampa çatdırmağınızı çox istərdim. ABŞ-nin müəyyən səhvlərinə baxmayaraq, hələ də sizin prezidentinizin tərəfdarıyam", - o deyib.
Qeyd olunub ki, Lukaşenko C.Koula Yaxın Şərqdəki müharibəni və qlobal problemləri müzakirə etməyi təklif edib.
"Düşünürəm ki, qlobal problemlər, xüsusən də Yaxın Şərqdəki vəziyyət barədə mənim fikrim sizin üçün önəmli olacaq, çünki siz bizim dostlarımıza qarşı vuruşursunuz. Və mən bu mövzuda açıq danışmağa hazıram", - Belarus Prezidenti vurğulayıb.
14:58
"Bank Respublika" və "EIB Global" AMB-nin hedc mexanizminin tətbiqilə kredit sazişi bağlayıblarMaliyyə
14:49
Yeni əməkhaqqı sistemi dövlət idarəetməsini asanlaşdıracaq - RƏYSosial müdafiə
14:49
Oman İranı Fars körfəzi ölkələrinin obyektlərinə hücumlarına görə qınayıbDigər ölkələr
14:47
Ekspert: "Dövlət qulluğunda mükafat sisteminin ləğvi maaş disproporsiyalarını aradan qaldıracaq"Maliyyə
14:47
Türkiyədən Azərbaycana gətirilən şaftalı, nektarin, gilasda Şarka virusu aşkarlanıbSağlamlıq
14:46
Aleksandar Vuçiç neft qiymətlərinin bahalaşmasına görə nazirləri təcili toplayıbDigər ölkələr
14:44
Sumqayıtda 34 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıbHadisə
14:41
Kamran Əliyev: "Azərbaycanda bir nömrəli idman növü güləşdir"Fərdi
14:27