Aleksey İsayevin "Zirə"yə qarşı oynayıb-oynamayacağı matç günü bəlli olacaq
Futbol
- 10 aprel, 2026
- 12:26
"Sabah"ın futbolçusu Aleksey İsayevin zədəsi ciddi deyil.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Bakı klubundan bildirilib.
Futbolçunun XXVII turda keçiriləcək "Zirə" ilə görüşdə meydana çıxıb-çıxmayacağına oyun günü aydınlıq gələcək:
"Alekseyin zədəsi ciddi deyil. Növbəti oyunda şans qazanıb-qazanmayacağı dəqiq bilinmir. Çox güman, bu məsələyə oyun günü aydınlıq gələcək".
Qeyd edək ki, Aleksey İsayev Misli Premyer Liqasının XXVI turunda "Araz-Naxçıvan"a 4:2 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda zədələnmişdi.
