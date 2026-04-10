Aleksey İsayevin "Zirə"yə qarşı oynayıb-oynamayacağı matç günü bəlli olacaq

    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Futbol
    • 10 aprel, 2026
    • 12:26
    Aleksey İsayevin Zirəyə qarşı oynayıb-oynamayacağı matç günü bəlli olacaq

    "Sabah"ın futbolçusu Aleksey İsayevin zədəsi ciddi deyil.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Bakı klubundan bildirilib.

    Futbolçunun XXVII turda keçiriləcək "Zirə" ilə görüşdə meydana çıxıb-çıxmayacağına oyun günü aydınlıq gələcək:

    "Alekseyin zədəsi ciddi deyil. Növbəti oyunda şans qazanıb-qazanmayacağı dəqiq bilinmir. Çox güman, bu məsələyə oyun günü aydınlıq gələcək".

    Qeyd edək ki, Aleksey İsayev Misli Premyer Liqasının XXVI turunda "Araz-Naxçıvan"a 4:2 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda zədələnmişdi.

    Aleksey İsayev Sabah FK Zirə FK Araz-Naxçıvan FK Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

