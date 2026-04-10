DİM sədri: Dövlət qulluğunda kompetensiyaya əsaslanan imtahanlara keçid edilir
Elm və təhsil
- 10 aprel, 2026
- 12:16
Dövlət qulluğunda kompetensiya (səriştə, bilik, təcrübə) əsaslanan imtahanlara keçid edilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, bu, dövlət qulluğunda çox vacib mərhələdir:
"Bu prosesdə dövlət orqanları sıx iştirak edir. Ümumiyyətlə, təhsil sistemində dövrün tələbi ilə əlaqədar yeni çağırışlar var. Biz bu proseslərin şəffaflığını və yeni innovativ yanaşmaları təmin etməyə çalışırıq".
