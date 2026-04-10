İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    Futbol
    • 10 aprel, 2026
    • 12:18
    Səbail klubu İntizam Komitəsinin qərarı ilə 2610 manat cərimələnib

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Səbail" klubu 2610 manat cərimələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Buna XXI turda "Şəfa" ilə oyunda yaşananlar səbəb olub.

    "Dənizçilər" dörd futbolçu sarı vərəqə aldığı üçün 210 manat ödəyəcək. Bundan əlavə, "Səbail"in tərcüməçisi Fariz İsmayılov qeyri-etik ifadə və ya hərəkətə görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyunluq cəzalanıb, klub 2400 manat cərimə edilib.

    "Şahdağ Qusar" isə 150 manat ziyana düşüb. "Difai" ilə görüşün 77-ci dəqiqəsində futbolçu Kvaku Adjey ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. O, bir oyunluq cəzalanıb.

    Son xəbərlər

    13:53
    Foto

    Anar Quliyev İnşaatçılar Günü münasibətilə bu peşənin sahiblərinə təbrik ünvanlayıb

    İnfrastruktur
    13:52

    Azərbaycan-Türkiyə-Şimali Kipr parlamentlərarası dostluq qrupunun sədrləri Bakıda Zəfər Tağını ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    13:52

    Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edib

    Futbol
    13:44

    "Kəpəz"in futbolçusu Məqsəd İsayev İstanbulda əməliyyat edilib

    Futbol
    13:41

    Yeddi azərbaycanlı idmançı Türkiyədə beynəlxalq reqatada mübarizə aparacaq

    Fərdi
    13:36

    Con Hili: ABŞ tamamilə NATO-ya bağlıdır

    Digər ölkələr
    13:35
    Foto

    Biləsuvarda əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    13:34

    Maks Ferstappen karyerasını "Red Bull"da davam etdirmək qərarına gəlib

    Formula 1
    13:33
    Foto
    Video

    Sumqayıtda geyim mağazasının fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti