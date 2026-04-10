"Səbail" klubu İntizam Komitəsinin qərarı ilə 2610 manat cərimələnib
Futbol
- 10 aprel, 2026
- 12:18
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Səbail" klubu 2610 manat cərimələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.
Buna XXI turda "Şəfa" ilə oyunda yaşananlar səbəb olub.
"Dənizçilər" dörd futbolçu sarı vərəqə aldığı üçün 210 manat ödəyəcək. Bundan əlavə, "Səbail"in tərcüməçisi Fariz İsmayılov qeyri-etik ifadə və ya hərəkətə görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyunluq cəzalanıb, klub 2400 manat cərimə edilib.
"Şahdağ Qusar" isə 150 manat ziyana düşüb. "Difai" ilə görüşün 77-ci dəqiqəsində futbolçu Kvaku Adjey ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulub. O, bir oyunluq cəzalanıb.
