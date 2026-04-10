İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər

    Xarici siyasət
    10 aprel, 2026
    12:03
    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər

    "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsü Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında dialoqu və birbaşa əlaqələri təşviq etməyə davam edir. Aprelin 10–12-də Azərbaycanda "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə növbəti ikitərəfli dəyirmi masa keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu dəfə erməni nümayəndə heyəti Azərbaycana quru sərhədi vasitəsilə daxil olub, delimitasiya və demarkasiya olunmuş sahədən keçərək bütün müvafiq sərhəd və pasport nəzarəti prosedurlarından keçib.

    Qeyd edək ki, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında dialoq 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqton şəhərində Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin iştirakı ilə keçirilmiş üçtərəfli sammitdə təsdiqlənmiş ikitərəfli sülh gündəliyi çərçivəsində aparılır.

    Görüşün gündəliyinə sülh prosesinin hazırkı vəziyyəti, "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsü iştirakçılarının öz ölkələrində həyata keçirdikləri fəaliyyətlər və əldə olunan nəticələr, həmçinin regiondakı vəziyyətin müzakirəsi daxildir.

    Müzakirə sessiyaları isə cəmiyyət səviyyəsində sülhün təşviqi və sülh prosesinin növbəti mərhələlərində etimadın artırılması məsələlərinə həsr olunacaq.

    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər
    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər
    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər
    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər
    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər
    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər
    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər

    Ermənistan Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti
    Foto
    Армянская делегация прибыла в Азербайджан в рамках инициативы "Мост мира"
    Foto
    Armenian delegation arrives in Azerbaijan within Peace Bridge initiative

    Son xəbərlər

