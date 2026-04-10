    • 10 апреля, 2026
    • 12:06
    Армянская делегация прибыла в Азербайджан в рамках инициативы Мост мира

    Делегация из представителей гражданского общества Армении прибыла в Азербайджан для участия в двустороннем диалоге в рамках инициативы "Мост мира".

    Как сообщает Report, делегация пересекла границу сухопутным путем, пройдя через делимитированный и демаркированный участок границы с выполнением всех необходимых пограничных и паспортных процедур.

    Представители двух стран примут участие в очередном круглом столе, который пройдет 10–12 апреля.

    Отметим, диалог ведется в рамках двусторонней мирной повестки, утвержденной на трехстороннем саммите с участием лидеров Азербайджана, Армении и США 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

    В ходе встречи стороны обсудят текущее состояние мирного процесса, деятельность участников инициативы "Мост мира" в своих странах, а также ситуацию в регионе.

    Отдельные сессии будут посвящены вопросам продвижения мира на уровне общества и укрепления доверия на последующих этапах мирного процесса.

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Гражданское общество Неправительственные организации Инициатива Мост мира
    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər
    Armenian delegation arrives in Azerbaijan within Peace Bridge initiative

