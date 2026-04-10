Армянская делегация прибыла в Азербайджан в рамках инициативы "Мост мира"
- 10 апреля, 2026
- 12:06
Делегация из представителей гражданского общества Армении прибыла в Азербайджан для участия в двустороннем диалоге в рамках инициативы "Мост мира".
Как сообщает Report, делегация пересекла границу сухопутным путем, пройдя через делимитированный и демаркированный участок границы с выполнением всех необходимых пограничных и паспортных процедур.
Представители двух стран примут участие в очередном круглом столе, который пройдет 10–12 апреля.
Отметим, диалог ведется в рамках двусторонней мирной повестки, утвержденной на трехстороннем саммите с участием лидеров Азербайджана, Армении и США 8 августа 2025 года в Вашингтоне.
В ходе встречи стороны обсудят текущее состояние мирного процесса, деятельность участников инициативы "Мост мира" в своих странах, а также ситуацию в регионе.
Отдельные сессии будут посвящены вопросам продвижения мира на уровне общества и укрепления доверия на последующих этапах мирного процесса.