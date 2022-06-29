Лидер Туркменистана предложил усилить роль дипломатии для соглашений по Каспию

Механизм регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел на уровне спецпредставителей прикаспийских государств призван обеспечивать условия для взаимодействия госорганов пяти стран. Этот момент отражен в принятом в 2018 году на предыдущем с

Механизм регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел на уровне спецпредставителей прикаспийских государств призван обеспечивать условия для взаимодействия госорганов пяти стран. Этот момент отражен в принятом в 2018 году на предыдущем саммите в Актау коммюнике.

Как передает Report, выступая на проходящем в Ашхабаде VI Каспийском саммите, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высказался за расширение полномочий этого механизма сотрудничества.

В этом аспекте туркменский лидер отметил особую значимость завершению работы над соглашением о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море.

Сердар Бердымухамедов также высказался за проведение регулярных совещаний на уровне руководителей внешнеполитических ведомств по приоритетным направлениям пятисторонней повестки.

Глава государства отметил, что экспертами прикаспийских стран ведется подготовка совместных документов в области борьбы с браконьерством, нелегальным оборотом наркотиков, безопасности мореплавания, поиска и спасания на море, и вместе с благодарностью всем участникам этого процесса выразил надежду, что работа над этими документами будет завершена в ближайшее время.

По его словам, одной из главных задачей и вместе с тем неотъемлемым условием успешности пятистороннего взаимодействия на Каспии является обеспечение в регионе прочной, долгосрочной и неделимой безопасности. Чтобы каспийский регион оставался зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития, необходимо совместное противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности, любой другой противоправной деятельности.

По мнению главы Туркменистана такое взаимодействие должно быть бескомпромиссным, системным и прозрачным.