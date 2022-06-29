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В Ашхабаде начал свою работу VI саммит глав Прикаспийских государств

В Ашхабаде начал свою работу VI саммит глав Прикаспийских государств В Ашхабаде начал свою работу VI саммит глав Прикаспийских стран.
Внешняя политика
29 июня 2022 г. 15:28
В Ашхабаде начал свою работу VI саммит глав Прикаспийских государств

В Ашхабаде сегодня начал свою работу VI саммит глав прикаспийских государств. Встреча проходит в отеле "Аркадаг" началась в узком формате, которое открыл Сердар Бердымухамедов.

Как передает Report, в саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, который утром 29 июня прибыл в столицу Туркменистана.

В саммите участвуют также президенты России, Туркменистана, Казахстана и Ирана.

На полях саммита ожидается встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным.

Лидерам пяти стран предстоит рассмотреть сегодня широкий круг тем, включая обеспечение мира, стабильности и безопасности в каспийском регионе, торгово-экономическое сотрудничество, транспортного взаимодействие, экологию, туризм и гуманитарные вопросы.

Встрече глав государств предшествовало совещание министров иностранных дел, которые еще раз, вместе проработали повестку исторического саммита, проходящего в туркменской столице спустя 20 лет после первого Каспийского саммита, состоявшегося в 2002 году.

В частности, дипломаты договорились регулярно проводить свои совещания, расширить полномочия Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря и приняли текст Коммюнике, которое станет итоговым документом саммита после одобрения на высшем уровне.

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