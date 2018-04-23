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    Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян освобожден

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Лидер протестного движения "Мой шаг", депутат Никол Пашинян освобожден. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на "Sputnik", таковы результаты переговоров с первым вице-премьером Кареном Карапетяном.

    "Логика наших действий не изменилась. Вечером митинг на площади Республики. До этого мне нужно ознакомиться с текущей ситуацией. После этого приму решение", - сказал Пашинян журналистам.

    Он отметил, что все задержанные сторонники движения должны выйти на свободу.

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