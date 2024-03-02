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Лавров: Вопрос о присутствии российских пограничников соответствует логике заявлений Пашиняна и Симоняна

Лавров: Вопрос о присутствии российских пограничников соответствует логике заявлений Пашиняна и Симоняна Глава МИД России Сергей Лавров не может подтвердить сообщения о том, что власти Армении обсуждают целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана.
В регионе
2 марта 2024 г. 16:39
Лавров: Вопрос о присутствии российских пограничников соответствует логике заявлений Пашиняна и Симоняна

Глава МИД России Сергей Лавров не может подтвердить сообщения о том, что власти Армении обсуждают целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана.

Как сообщает Report, об этом он сказал на брифинге в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

"Я не могу подтвердить эти сообщения, хотя это вполне вписывается в логику заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна и спикера парламента Армении Алена Симоняна", - указал Лавров.

Он обратил внимание, что некоторые армянские деятели называют ошибкой сотрудничество Еревана с Москвой в последние три десятилетия, с 1991 года.

Кроме того, по словам министра, Армения обвиняет Россию в невыполнении своих обязательств по ОДКБ. "С какой целью они это делают и внедряют в сознание армянского народа, непонятно", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что некоторые силы желают удалить Россию из региона Южного Кавказа и провоцируют подобные обвинения извне.

"Достаточно вспомнить, что произошло за последние 50 лет – Вьетнам, Афганистан, Ливан, Сирию. Следуя из этого, можно предугадать, каким будет результат прихода США, Англии и Европы на Южный Кавказ", - заключил глава МИД.

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Версия на английском языке Lavrov: Issue of presence of Russian border guards corresponds to logic of statements of Pashinyan and Simonyan
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: Rusiya sərhədçiləri ilə bağlı məsələ Paşinyan və Simonyanın danışdıqlarının məntiqinə uyğundur

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