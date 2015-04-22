Лавров: ​Те, кто хотят ударить по Ирану, после поставок С-300 дважды подумают

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ После поставки Тегерану российских зенитных ракетных систем С-300 те, кто хотят нанести удары по Ирану, подумают дважды. Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире радиостанций Sputnik, "Эхо Москвы" и "Говорит Москва".

"Те, кто хотят ударить по Ирану до сих пор, будут, наверное, как минимум дважды думать, прежде, чем это сделать", - заявил С.Лавров.

При этом глава МИД РФ выразил удивление американской позицией по поводу решения России вернуться к исполнению контракта с Тегераном.

"Это наше право, мы ничего не нарушали. Мы это сделали для того, чтобы стимулировать Иран на более конструктивный подход к переговорам. Это стимулирование сработало. Достигнут очень важный этап в переговорном процессе - политические рамки урегулирования", - отметил глава МИД России.