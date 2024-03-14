Лавров собирается посетить Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что собирается посетить представительства российского дипломатического ведомства в украинском Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что собирается посетить представительства российского дипломатического ведомства в украинском Донбассе.

Как передает Report, об этом заявил он в эксклюзивном интервью для телеканала "Соловьев Live".

"В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются", - сказал дипломат.