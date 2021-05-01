Кыргызстан заявил об обстреле ее территории со стороны Таджикистана

Военнослужащие Таджикистана начали обстрел территории Кыргызстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

Военнослужащие Таджикистана начали обстрел территории Кыргызстана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

"В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Ситуация на границе обострилась утром 29 апреля. Военные Кыргызстана и Таджикистана вели перестрелку на протяжении дня.

Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана после нескольких переговоров достигли договоренности о полном прекращении огня с 20:00 и об отводе военных сил к местам прежней дислокации. Однако сегодня сообщалось, что перестрелка на границе возобновилась.

Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию на границе.