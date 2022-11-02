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Кыргызстан получил турецкий БПЛА Aksungur

Кыргызстан получил турецкий БПЛА Aksungur Кыргызстан получил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Aksungur.
В регионе
2 ноября 2022 г. 17:41
Кыргызстан получил турецкий БПЛА Aksungur

Кыргызстан получил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Aksungur.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

"Теперь и Aksungur тоже наш!", - написал он в Telegram.

Отметим, что разработчиком и производителем этих БПЛА является компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii. Aksungur предназначен для визуальной и радио-, разведки, морского патрулирования и нанесения ударов.

Свой первый полет беспилотник выполнил в 2019 году. Рекорд беспрерывного полета составляет 50 часов.

Ударный БПЛА Aksungur может выполнять длительные операции на высоте до 40 тыс. футов.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Türkiyədən yeni PUA alıb
Версия на английском языке Kyrgyzstan gets Turkish-made Aksungur drone

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