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Кулеба: Украина настаивает на расширении санкций и нефтегазовом эмбарго для РФ

Кулеба: Украина настаивает на расширении санкций и нефтегазовом эмбарго для РФ Украина продолжит настаивать на полном газовом и нефтяном эмбарго для России, отключении всех российских банков от платежной системы SWIFT, обеспечении того, чтобы все порты были закрыты для российских судов и российских товаров с минимальным количеством
В регионе
7 апреля 2022 г. 13:01
Кулеба: Украина настаивает на расширении санкций и нефтегазовом эмбарго для РФ

Украина продолжит настаивать на полном газовом и нефтяном эмбарго для России, отключении всех российских банков от платежной системы SWIFT, обеспечении того, чтобы все порты были закрыты для российских судов и российских товаров с минимальным количеством исключений, основанных на гуманитарных причинах.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Неделю назад санкционные предложения были, мягко говоря, намного слабее. Мы были очень недовольны этим. Мы работали с партнерами в G7 и ЕС, чтобы удостовериться, что санкционное давление усилится. Мы достигли успеха, но я не могу сказать, что мы достигли успеха на 100%. Мы продолжим настаивать на полном газовом и нефтяном эмбарго для России, на десвифтизации всех российских банков, на обеспечении того, чтобы все порты были закрыты для российских судов и российских товаров с минимальным количеством исключений, основанных на гуманитарных причинах", - сказал Кулеба на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг.

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Версия на азербайджанском языке Kuleba: “Ukrayna Rusiyaya qarşı sanksiya və embarqonun genişləndirilməsini istəyir”

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