КСИР заявил об очередной волне атак на базы США и Израиль
- 29 марта, 2026
- 15:57
Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) осуществил 86-ю волну атак в рамках операции "Правдивое обещание – 4".
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление КСИР.
Согласно информации, в ходе атак с использованием ракет и БПЛА были нанесены удары по американским базам Виктория (Ирак), Кэмп-Арифджан (Кувейт), Эль-Дафра (ОАЭ) и Эль-Хардж (Саудовской Аравии).
Кроме того, был обстрелян иракский город Эрбиль.
"Также были нанесены удары по объектам армии США в регионе. Мишенью стал 5-й военно-морской флот США, израильские города Негев, Арад и Тель-Авив", - отмечается в сообщении.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.