    SEPAH "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 86-cı dalğasını həyata keçirib

    Region
    • 29 mart, 2026
    • 15:31
    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 86-cı dalğasını həyata keçirib.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barərə SEPAH məlumat yayıb.

    "ABŞ-nin "Viktoriya" (İraqda yerləşir), "Arifcan" (Küveytdə yerləşir), Əl-Dafra (BƏƏ-də yerləşir) və Əl-Xərc (Səudiyyə Ərəbistanında yerləşir) bazalarına hava zərbələri endirilib", - məlumatda bildirilib və qeyd olunub ki, hücumlarda raketlərlə yanaşı, pilotsuz uçuş aparatlarından (PUA) da istifadə edilib.

    Əlavə olunub ki, "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 86-cı dalğasında İraqın Ərbil şəhəri atəşə tutulub:

    "Daha sonra ABŞ ordusunun bölgədəki məntəqələrinə zərbələr endirilib. ABŞ-nin 5-ci Dəniz Donanması hədəfə alınıb. İsrailin Nəqəb, Arad və Təl-Əviv şəhərləri bombalanıb".

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başladıb. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Martın 25-də ABŞ-nin Yaxın Şərq münaqişəsinə son qoymaq üçün İran hakimiyyətinə 15 maddəlik plan göndərdiyi bildirilib.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Gerçək vəd 4 əməliyyatı ABŞ-nin bazalarına hava zərbəsi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Son xəbərlər

    15:31

    Mədəniyyət Nazirliyi Xalq artisti Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

    Mədəniyyət
    15:31

    SEPAH "Gerçək vəd – 4" əməliyyatının 86-cı dalğasını həyata keçirib

    Region
    15:27

    İshaq Dar və Fidan regionda sülhün təşviqi üçün dialoqun vacibliyini vurğulayıb

    Digər ölkələr
    15:13
    Foto

    Azərbaycanda "Yer saatı 2026" beynəlxalq kampaniyası qeyd edilib

    Cəmiyyət
    15:03

    Prezident Cəmil Əliyevi "İstiqlal" ordeni ilə təltif edib

    Daxili siyasət
    15:00

    Pedro Sançes: Yaxın Şərqdəki vəziyyət ərzaq böhranı təhlükəsi yaradır

    Digər ölkələr
    14:50

    Sibiqa: Ukrayna PURL proqramı çərçivəsində bütün lazımi silahları alacaq

    Digər ölkələr
    14:28

    Bakının dörd rayonu və Abşeronda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    14:26

    İshaq Dar İslamabad görüşü barədə Əraqçini məlumatlandırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti