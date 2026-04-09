    КСИР ввел новые правила прохода через Ормузский пролив из-за минной угрозы

    В Иране заявили о введении обязательного требования для всех судов, намеревающихся пройти через Ормузский пролив, использовать два альтернативных маршрута, определенных Тегераном, во избежание контакта с морскими минами.

    Как передает Report, предписание было выпущено военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные формирования иранских вооруженных сил).

    "Учитывая военную обстановку, сложившуюся в Персидском заливе и зоне Ормузского пролива, а также вероятность присутствия в акватории различных типов противокорабельных мин, все суда, планирующие проход через пролив, обязаны до особого распоряжения осуществлять движение по альтернативным маршрутам при обязательной координации с ВМС КСИР в районе Ормузского пролива", - говорится в сообщении.

    Подчеркивается, что эта мера введена "в целях обеспечения принципов безопасности мореплавания и предотвращения возможных столкновений с морскими минами".

    В предписании КСИР обозначены два альтернативных пути следования через Ормузский пролив - как из Персидского залива, так и в обратном направлении. Оба маршрута проходят через водное пространство вблизи острова Ларак.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Израиль, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Кризис в Ормузском проливе
    SEPAH mina təhlükəsinə görə Hörmüz boğazından keçid üçün yeni qaydalar tətbiq edib

