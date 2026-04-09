SEPAH mina təhlükəsinə görə Hörmüz boğazından keçid üçün yeni qaydalar tətbiq edib
- 09 aprel, 2026
- 05:19
İranda dəniz minaları ilə təmasdan qaçmaq üçün Hörmüz boğazından keçmək niyyətində olan bütün gəmilərin Tehran tərəfindən müəyyən edilmiş iki alternativ marşrutdan istifadə etməsi barədə məcburi tələbin tətbiq edildiyi bildirilib.
"Report" xəbər verir ki, təlimat İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri tərəfindən verilib.
"Fars körfəzində və Hörmüz boğazı zonasında yaranmış hərbi vəziyyəti, eləcə də akvatoriyada müxtəlif növ gəmi əleyhinə minaların olması ehtimalını nəzərə alaraq boğazdan keçməyi planlaşdıran bütün gəmilər xüsusi sərəncama qədər Hörmüz boğazı bölgəsində SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə məcburi koordinasiya əsasında alternativ marşrutlar üzrə hərəkət etməyə borcludurlar", - məlumatda bildirilib.
Vurğulanıb ki, bu tədbir "gəmiçilik təhlükəsizliyi prinsiplərini təmin etmək və dəniz minaları ilə mümkün toqquşmaların qarşısını almaq məqsədilə" tətbiq edilib.
SEPAH-ın təlimatında həm Fars körfəzindən, həm də əks istiqamətdə Hörmüz boğazından keçmək üçün iki alternativ marşrut göstərilib. Hər iki marşrut Laraq adası yaxınlığındakı su məkanından keçir.
Xatırladaq ki, İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəlib. İran bildirib ki, bu müddət ərzində İran Silahlı Qüvvələri ilə koordinasiya şəraitində və texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid təmin ediləcək.
İsrail isə mövcud atəşkəs qərarının Livana şamil edilmədiyini əsas gətirərək bu ölkəyə zərbələr endirib. Daha sonra İran parlamentinin spikeri Məhəmmədbaqer Qalibaf bəyan edib ki, Livanda atəşkəsin əldə olunması planın birinci şərti idi.