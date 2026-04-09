    Region
    • 09 aprel, 2026
    • 05:19
    SEPAH mina təhlükəsinə görə Hörmüz boğazından keçid üçün yeni qaydalar tətbiq edib

    İranda dəniz minaları ilə təmasdan qaçmaq üçün Hörmüz boğazından keçmək niyyətində olan bütün gəmilərin Tehran tərəfindən müəyyən edilmiş iki alternativ marşrutdan istifadə etməsi barədə məcburi tələbin tətbiq edildiyi bildirilib.

    "Report" xəbər verir ki, təlimat İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri tərəfindən verilib.

    "Fars körfəzində və Hörmüz boğazı zonasında yaranmış hərbi vəziyyəti, eləcə də akvatoriyada müxtəlif növ gəmi əleyhinə minaların olması ehtimalını nəzərə alaraq boğazdan keçməyi planlaşdıran bütün gəmilər xüsusi sərəncama qədər Hörmüz boğazı bölgəsində SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə məcburi koordinasiya əsasında alternativ marşrutlar üzrə hərəkət etməyə borcludurlar", - məlumatda bildirilib.

    Vurğulanıb ki, bu tədbir "gəmiçilik təhlükəsizliyi prinsiplərini təmin etmək və dəniz minaları ilə mümkün toqquşmaların qarşısını almaq məqsədilə" tətbiq edilib.

    SEPAH-ın təlimatında həm Fars körfəzindən, həm də əks istiqamətdə Hörmüz boğazından keçmək üçün iki alternativ marşrut göstərilib. Hər iki marşrut Laraq adası yaxınlığındakı su məkanından keçir.

    Xatırladaq ki, İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəlib. İran bildirib ki, bu müddət ərzində İran Silahlı Qüvvələri ilə koordinasiya şəraitində və texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçid təmin ediləcək.

    İsrail isə mövcud atəşkəs qərarının Livana şamil edilmədiyini əsas gətirərək bu ölkəyə zərbələr endirib. Daha sonra İran parlamentinin spikeri Məhəmmədbaqer Qalibaf bəyan edib ki, Livanda atəşkəsin əldə olunması planın birinci şərti idi.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hörmüz boğazı
    КСИР ввел новые правила прохода через Ормузский пролив из-за минной угрозы

    05:22

    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

    Hadisə
    05:19

    SEPAH mina təhlükəsinə görə Hörmüz boğazından keçid üçün yeni qaydalar tətbiq edib

    Region
    04:51

    Pakistanın ABŞ-dəki səfiri: Livanın adı razılaşma mətnində açıq şəkildə qeyd edilib

    Region
    04:33

    Tramp: NATO ehtiyac duyduğumuz zaman köməyimizə gəlmədi

    Digər ölkələr
    04:14

    Tramp NATO Baş katibi Rütte ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    03:42

    Rusiya XİN İrandakı atəşkəsin Ukrayna üzrə danışıqlara təsirini qiymətləndirib

    Region
    03:07

    Şimali Koreya elektromaqnit silahını sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    02:26

    ABŞ Xüsusi Əməliyyatlar Komandanlığının keçmiş əməkdaşı məlumatları mediaya sızdırdığı üçün həbs edilib

    Digər ölkələr
    01:50

    Livanda atəşkəsdən sonra ölənlərin sayı 254-ə çatıb

    Digər ölkələr
