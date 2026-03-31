КСИР сообщил об ударе по базе США, где находятся 200 военнослужащих
В регионе
- 31 марта, 2026
- 23:30
ВС Ирана атаковали ракетами и беспилотниками американскую военную базу в Эль-Хардже в Саудовской Аравии.
Как сообщает Report, это следует из заявления командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Маджида Мусави в соцсети Х.
"Сегодня мы атаковали базу американских пилотов и лётного экипажа в районе Эль-Хардж в Саудовской Аравии с помощью беспилотников и ракет, поразив пункт сбора, где находилось 200 человек", - отметил он.
امروز به محل اقامت خلبانان و کادر پروازی امریکا در الخرج عربستان با پهپاد و موشک حمله کردیم و تجمع ۲۰۰نفرهای را مورد اصابت قرار دادیم.— Seyed Majid Moosavi (@smajid_moosavi) March 31, 2026
حالا به فهرست تلفات و خسارتهای ترامپ و هگست، جدا از آواکس، تانکرها و مخازن سوخت؛ فهرستی از تلفات و صدمات کادر پرواز هم اضافه شده است.
Последние новости
