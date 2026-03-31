КСИР сообщил об ударе по базе США, где находятся 200 военнослужащих

ВС Ирана атаковали ракетами и беспилотниками американскую военную базу в Эль-Хардже в Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, это следует из заявления командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Маджида Мусави в соцсети Х.

"Сегодня мы атаковали базу американских пилотов и лётного экипажа в районе Эль-Хардж в Саудовской Аравии с помощью беспилотников и ракет, поразив пункт сбора, где находилось 200 человек", - отметил он.