КСИР сообщил об ударе по базе США, где находятся 200 военнослужащих
    КСИР сообщил об ударе по базе США, где находятся 200 военнослужащих

    ВС Ирана атаковали ракетами и беспилотниками американскую военную базу в Эль-Хардже в Саудовской Аравии.

    Как сообщает Report, это следует из заявления командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Маджида Мусави в соцсети Х.

    "Сегодня мы атаковали базу американских пилотов и лётного экипажа в районе Эль-Хардж в Саудовской Аравии с помощью беспилотников и ракет, поразив пункт сбора, где находилось 200 человек", - отметил он.

    Маджид Мусави Корпус стражей исламской революции (КСИР) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    SEPAH ABŞ ordusunun 200 nəfərlik toplanış məntəqəsinə zərbə endirildiyini açıqlayıb
    Iran attacks US base in Saudi Arabia with drones and rockets

