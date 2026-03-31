İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    SEPAH ABŞ ordusunun 200 nəfərlik toplanış məntəqəsinə zərbə endirildiyini açıqlayıb

    Region
    • 31 mart, 2026
    • 23:05
    İran ABŞ ordusunun Səudiyyə Ərəbistanında yerləşən Əl-Xərc bazasına dron və raketlərlə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı Məcid Musəvi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Bu gün Amerikanın Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Xərc bölgəsindəki pilotlarının və uçuş heyətinin yaşayış yerinə pilotsuz uçuş aparatları və raketlərlə hücum etdik və 200 nəfərlik toplaşma nöqtəsini vurduq", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Məcid Musəvi ABŞ-nin bazalarına hava zərbəsi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    КСИР сообщил об ударе по базе США, где находятся 200 военнослужащих
    Iran attacks US base in Saudi Arabia with drones and rockets

