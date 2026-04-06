КСИР сообщил об ударе по американскому десантному кораблю USS Tripoli

ВС Ирана нанесли удар по американскому десантному кораблю-вертолетоносцу USS Tripoli (LHA-7), заставив его уйти в южные воды Персидского залива.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Десантный вертолетоносец LHA-7 армии США, на борту которого находились более 5 тыс. моряков и морских пехотинцев, также подвергся стремительным и молниеносным ударам. После этого он был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана", - сказано в сообщении.

КСИР ранее сообщил, что были нанесены удары по связанному с Израилем контейнеровозу SDN7.