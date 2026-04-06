КСИР сообщил об ударе по американскому десантному кораблю USS Tripoli
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 15:51
ВС Ирана нанесли удар по американскому десантному кораблю-вертолетоносцу USS Tripoli (LHA-7), заставив его уйти в южные воды Персидского залива.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"Десантный вертолетоносец LHA-7 армии США, на борту которого находились более 5 тыс. моряков и морских пехотинцев, также подвергся стремительным и молниеносным ударам. После этого он был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана", - сказано в сообщении.
КСИР ранее сообщил, что были нанесены удары по связанному с Израилем контейнеровозу SDN7.
Последние новости
21:28
Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформациюВнешняя политика
21:20
Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов ИранаДругие страны
21:04
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в ГрузиюВнешняя политика
21:01
Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против ИранаВ регионе
20:53
В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов ИранаДругие страны
20:44
Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атакиДругие страны
20:36
Фото
Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в ГрузиюВнешняя политика
20:34
США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшиеВ регионе
20:22