SEPAH ABŞ gəmisinə zərbə endirib
Region
- 06 aprel, 2026
- 16:06
İran Silahlı Qüvvələri ABŞ-nin "USS Tripoli" (LHA-7) desant helikopterdaşıyan gəmisinə zərbə endirərək, onu Fars körfəzinin cənub sularına doğru çəkilməyə məcbur edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Göyərtəsində 5 mindən çox dənizçi və dəniz piyadasının olduğu ABŞ ordusunun "LHA-7" desant helikopterdaşıyan gəmisi də iti və ildırımsürətli zərbələrə məruz qalıb. Bundan sonra o, Hind okeanının cənub hissəsinin dərinliklərinə geri çəkilməyə məcbur olub", - məlumatda bildirilib.
SEPAH daha əvvəl İsraillə əlaqəli olan "SDN7" konteyner gəmisinə zərbələr endirildiyini açıqlamışdı.
