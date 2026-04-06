SEPAH İsrailin konteyner gəmisini vurub
- 06 aprel, 2026
- 15:22
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hərbi Dəniz Qüvvələri qanadlı raketlə İsrailə məxsus növbəti konteyner gəmisinə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, gəmidə yanğın baş verib. Agentlik konteyner gəmisinin yerləşdiyi yer barədə məlumat vermir.
