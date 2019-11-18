КСИР пообещал принять меры в случае продолжения нестабильности в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал принять решительные меры и вмешаться в случае продолжения нестабильности в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном официальном заявлении пресс-службы организации.

"В случае продолжения любого рода угроз безопасности и действий по нарушению стабильности, будет дан решительный ответ", - говорится в заявлении.

КСИР подчеркнул "важность сохранения единства всех ветвей власти перед лицом общей угрозы".

Корпус также указал, что он обладает правом вмешательства во внутренние дела при наличии угроз нацбезопасности и дестабилизации обстановки внутри государства.

Ранее Тегеран признал гибель людей в ходе беспорядков.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тысяч риалов (0,09 долларов) до 30 тысяч риалов (около 0,2 доллара) за литр.

В ряде городов Ирана 16 ноября прошли акции протеста против повышения цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки.