​Тегеран признал гибель людей во время беспорядков в Иране

Несколько правоохранителей погибли в ходе беспорядков в Иране, вызванных повышением цен на бензин.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", заявил официальный представитель правительства страны Али Рабии в ходе пресс-конференции.

"К сожалению, случались и беспорядки в течение последних нескольких дней. Несколько сотрудников правоохранительных органов подверглись нападению и погибли мученической смертью", - сказал А.Рабии.

По словам Рабии, в ходе беспорядков силовики подвергались нападению, в отдельных случаях использовалось холодное и огнестрельное оружие. Участники беспорядков нанесли ущерб отделениям банков, поджигали автозаправочные станции, магазины.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тысяч риалов (0,09 долларов) до 30 тысяч риалов (около 0,2 доллара) за литр.

В ряде городов Ирана 16 ноября прошли акции протеста против повышения цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в беспорядки.