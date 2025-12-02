Кос: ЕС и Турция обсудят процесс нормализации между Баку и Ереваном

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией станет одной из тем обсуждений на встрече 3 декабря комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Кос.

"Завтра я встречусь с министром иностранных дел Турции [Хаканом Фиданом]. Мы следим и за развитием событий в отношениях между Арменией и Азербайджаном. (...) Речь идет о мире между Арменией и Азербайджаном, который гораздо больше, чем просто мир между двумя странами, речь идет о мире в регионе. Именно поэтому я настроена очень оптимистично", - сказала она.

По словам Кос, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений "развивается в позитивном направлении".