    Кос: ЕС и Турция обсудят процесс нормализации между Баку и Ереваном

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 11:21
    Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией станет одной из тем обсуждений на встрече 3 декабря комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Кос.

    "Завтра я встречусь с министром иностранных дел Турции [Хаканом Фиданом]. Мы следим и за развитием событий в отношениях между Арменией и Азербайджаном. (...) Речь идет о мире между Арменией и Азербайджаном, который гораздо больше, чем просто мир между двумя странами, речь идет о мире в регионе. Именно поэтому я настроена очень оптимистично", - сказала она.

    По словам Кос, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений "развивается в позитивном направлении".

