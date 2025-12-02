İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Kos: Aİ və Türkiyə Bakı ilə İrəvan arasında normallaşma prosesini müzakirə edəcək

    Region
    • 02 dekabr, 2025
    • 11:28
    Kos: Aİ və Türkiyə Bakı ilə İrəvan arasında normallaşma prosesini müzakirə edəcək

    Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması məsələsi Avropa İttifaqının (Aİ) genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos ilə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan arasında dekabrın 3-də keçiriləcək görüşdə müzakirə mövzularından biri olacaq.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Marta Kos bildirib.

    "Sabah Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə görüşəcəyəm. Biz Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərdə hadisələrin inkişafını da izləyirik. Söhbət Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhdən gedir. Bu sülh sadəcə iki ölkə arasında sülhdən daha böyükdür - söhbət regionda sülhdən gedir. Məhz buna görə mən çox optimist əhvali-ruhiyyədəyəm", - o qeyd edib.

    M.Kosun sözlərinə görə, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi müsbət istiqamətdə inkişaf edir.

    Azərbaycan Ermənistan Hakan Fidan Avropa İttifaqı Marta Kos
    Кос: ЕС и Турция обсудят процесс нормализации между Баку и Ереваном
    Kos: EU, Türkiye to discuss Baku-Yerevan normalization process

