    Эльнур Багиров: При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний

    Бизнес
    • 17 февраля, 2026
    • 17:48
    Эльнур Багиров: При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний

    При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний и калибровки, а доступ экспортера на глобальные рынки упростится.

    Об этом в интервью Report сказал председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана Эльнур Багиров.

    По его словам, с этой целью была изучена практика ряда передовых стран, а также предприняты реальные шаги по приведению систем управления AzAK в соответствие с международным стандартом ISO/IEC 17011:2017 "Оценка соответствия - Требования к органам, аккредитующим органы по оценке соответствия".

    "В результате AzAK был принят в качестве полноправного члена Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC) и Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC) по указанному стандарту. Это позволило обеспечить международное признание документов о соответствии, выдаваемых аккредитованными AzAK испытательными и калибровочными лабораториями. Это означает, что сертификат, выданный лабораторией, аккредитованной AzAK, будет признаваться примерно в 140 странах - членах ILAC. При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний и калибровки, а доступ экспортера на глобальные рынки упростится. Это важно и потому, что местные производители смогут конкурировать на международных рынках на равных условиях с зарубежными производителями", - отметил он.

    Полная версия интервью доступна по ссылке.

    Госагентство по антимонопольному контролю Эльнур Багиров экспорт
    Dövlət Agentliyinin sədri: "İxrac zamanı təkrar sınaq tələbi aradan qalxır"
    Лента новостей