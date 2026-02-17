Эльнур Багиров: При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний

При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний и калибровки, а доступ экспортера на глобальные рынки упростится.

Об этом в интервью Report сказал председатель Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана Эльнур Багиров.

По его словам, с этой целью была изучена практика ряда передовых стран, а также предприняты реальные шаги по приведению систем управления AzAK в соответствие с международным стандартом ISO/IEC 17011:2017 "Оценка соответствия - Требования к органам, аккредитующим органы по оценке соответствия".

"В результате AzAK был принят в качестве полноправного члена Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC) и Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC) по указанному стандарту. Это позволило обеспечить международное признание документов о соответствии, выдаваемых аккредитованными AzAK испытательными и калибровочными лабораториями. Это означает, что сертификат, выданный лабораторией, аккредитованной AzAK, будет признаваться примерно в 140 странах - членах ILAC. При экспорте продукции отпадет необходимость повторных испытаний и калибровки, а доступ экспортера на глобальные рынки упростится. Это важно и потому, что местные производители смогут конкурировать на международных рынках на равных условиях с зарубежными производителями", - отметил он.

