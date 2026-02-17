Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы

    Происшествия
    • 17 февраля, 2026
    • 11:28
    Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы

    Бакинский военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева он признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы.

    Процесс проходил в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова). Подсудимый был обеспечен переводчиком на русский язык и государственным адвокатом.

    Рубен Варданян обвиняется по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

    Ранее государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

