Рубен Варданян приговорен к 20 годам лишения свободы

Бакинский военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева он признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы.

Процесс проходил в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова). Подсудимый был обеспечен переводчиком на русский язык и государственным адвокатом.

Рубен Варданян обвиняется по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Ранее государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.