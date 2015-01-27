Комитет СЕ отмечает плачевное состояние заключенных в армянских тюрьмах

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) Совета Европы опубликовал доклад по итогам двух визитов в Армению в апреле 2013 и мае 2014 года.

Как сообщили Report в пресс-службе Совета Европы, в докладе отмечаются проблемы в обращении полицейских с заключенными.

Делегация Комитета получила много жалоб от заключенных, утверждающих, что в отношении них применялось физическое или психологическое давление, либо же чрезмерное использование силы со стороны офицеров полиции.

Помимо этого в докладе отмечается, что во время визита в тюрьму Кентрон в Ереване, члены делегации отметили, что ни одна из рекомендаций Комитета, данных в прошлом году, не соблюдается.

Делегация отметила, что во время посещения двух заключенных, приговоренных к пожизненному сроку, они содержались в камере для одиночек в течении 13 лет, не имея возможности заниматься какой-либо деятельностью вне камеры. Условия их содержания же были расценены как негуманные или деградирующие.