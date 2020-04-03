​.Количество заражённых коронавирусом в Армении достигло 736

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении 3 апреля достигло 736, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По данным армянского единого информационного центра, количество выздоровевших - 43, число смертей – семь.

Накануне сообщалось о 663 зараженных.

С 16 марта по 14 апреля в Армении действует режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.