​.Количество заражённых коронавирусом в Армении достигло 736

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении 3 апреля достигло 736, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По данным армянского единого информационного центра, количество выздоровевших - 43, число смертей – семь.
Накануне сообщалось о 663 зараженных.
С 16 марта по 14 апреля в Армении действует режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.