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Кочарян предлагает урезать полномочия премьера Армении

Кочарян предлагает урезать полномочия премьера Армении Модель парламентской республики неудачна для Армении и стране следует реформировать систему власти, ограничив полномочия премьер-министра
В регионе
1 июня 2021 г. 12:23
Кочарян предлагает урезать полномочия премьера Армении
Роберт Кочарян

Модель парламентской республики неудачна для Армении и стране следует реформировать систему власти, ограничив полномочия премьер-министра.

Как сообщает Report, такое мнение высказал бывший президент Армении Роберт Кочарян в интервью российскому телеканалу РБК.

"Ни один президент Армении не имел столько полномочий, сколько имеет премьер Армении. Это просто недопустимо", — сказал он.

По его мнению, переход Армении к парламентской республике был "неправильным шагом" для страны.

"Говорить о парламентской республике — это просто опрометчиво… Я считаю, что нужно сделать по крайней мере шаг или полшага назад", — считает Р. Кочарян.

Напомним, что Конституция Армении была изменена в 2015 году. С 2018 года пост премьера занимает Никол Пашинян.

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