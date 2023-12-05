Казахстан заявил о готовности созвать переговоры по соглашению о мерах доверия на Каспии

Казахстана готов созвать очередной раунд переговоров по проекту соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии в начале 2024 года в Астане.

Казахстан готов созвать очередной раунд переговоров по проекту соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии в начале 2024 года в Астане.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Казахстан исходит из необходимости создания механизмов контроля над вооружениями на море, который бы обеспечивал их баланс и согласованные сторонами количественные и качественные пределы. В целях исключения в будущем гонки вооружений предлагаем определить и изложить в проекте соглашения конкретные, четкие меры доверия. Казахстан в этой связи готов созвать третий раунд переговоров по проекту соглашения в начале следующего года в Астане", - сказал Нуртлеу.