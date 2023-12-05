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Казахстан заявил о готовности созвать переговоры по соглашению о мерах доверия на Каспии

Казахстан заявил о готовности созвать переговоры по соглашению о мерах доверия на Каспии Казахстана готов созвать очередной раунд переговоров по проекту соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии в начале 2024 года в Астане.
В регионе
5 декабря 2023 г. 14:46
Казахстан заявил о готовности созвать переговоры по соглашению о мерах доверия на Каспии

Казахстан готов созвать очередной раунд переговоров по проекту соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии в начале 2024 года в Астане.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Казахстан исходит из необходимости создания механизмов контроля над вооружениями на море, который бы обеспечивал их баланс и согласованные сторонами количественные и качественные пределы. В целях исключения в будущем гонки вооружений предлагаем определить и изложить в проекте соглашения конкретные, четкие меры доверия. Казахстан в этой связи готов созвать третий раунд переговоров по проекту соглашения в начале следующего года в Астане", - сказал Нуртлеу.

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Версия на английском языке Kazakhstan voices readiness to convene negotiations on confidence-building measures in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Xəzərdə etimad tədbirlərinə dair saziş üzrə danışıqlara başlamağa hazırdır

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