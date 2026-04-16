Казахстан заморозил ряд совместных проектов с Ираном

Казахстан временно приостановил ряд совместных проектов с Ираном на фоне сложной ситуации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Казинформ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Арман Исетов на брифинге в Сенате.

"Сейчас, понимаете, ситуация очень сложная. На данный момент у нас с Ираном многие проекты заморожены в связи с тем, что страна находится в военном положении. Наш бизнес и предприниматели сейчас находятся в состоянии ожидания", - сказал он.

По его словам, среди приостановленных направлений поставки зерна, а также проекты в сфере взаимной торговли продовольственной продукцией.

При этом он подчеркнул, что значительных экономических потерь Казахстан не несет, поскольку объем сотрудничества не оказывал существенного влияния на экономику страны.

Вместе с тем замминистра отметил, что, учитывая традиционно хорошие партнерские отношения с Ираном, определенный негативный эффект от приостановки проектов все же имеется, хотя и остается ограниченным.