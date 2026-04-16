    Qazaxıstan İranla bəzi birgə layihələri dondurub

    Region
    • 16 aprel, 2026
    • 14:01
    Qazaxıstan İranla bəzi birgə layihələri dondurub

    Qazaxıstan regiondakı mürəkkəb vəziyyət fonunda İranla bir sıra birgə layihələri müvəqqəti dayandırıb.

    "Report" "Kazinform"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə xarici işlər nazirinin müavini Arman İsetov Senatda keçirilən brifinqdə bildirib.

    "İndi, başa düşürsünüz, vəziyyət çox mürəkkəbdir. Hazırda ölkənin hərbi vəziyyətdə olması ilə əlaqədar İranla bir çox layihələrimiz dondurulub. Biznesimiz və sahibkarlarımız indi gözləmə vəziyyətindədirlər", - o deyib.

    Nazir müavininin sözlərinə görə, dayandırılmış istiqamətlər arasında taxıl tədarükü, eləcə də ərzaq məhsullarının qarşılıqlı ticarəti sahəsindəki layihələr var.

    Bununla belə, o vurğulayıb ki, əməkdaşlığın həcmi ölkə iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərmədiyinə görə Qazaxıstan əhəmiyyətli iqtisadi itkilərə məruz qalmır.

    Eyni zamanda nazir müavini qeyd edib ki, İranla ənənəvi yaxşı tərəfdaşlıq münasibətləri nəzərə alınmaqla, layihələrin dayandırılmasının müəyyən mənfi təsiri olsa da, bu təsir məhdud olaraq qalır.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya Qazaxıstan İran
    Son xəbərlər

    17:58

    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 14 milyon manatdan çox azaldır

    Biznes
    17:56
    Foto

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti