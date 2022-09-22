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Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, которые входят или входили в Организацию Договора о коллективной безопасности, выступили против участия своих граждан в войне против Украины.
В регионе
22 сентября 2022 г. 00:00
Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине

Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, которые входят или входили в Организацию Договора о коллективной безопасности, выступили против участия своих граждан в войне против Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", посольство Кыргызстана в России 21 сентября сообщило своим гражданам, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств их ждет уголовная ответственность. Гражданам Кыргызстана, которые живут в России и которых будут призывать участвовать в каких-либо военных действиях, советуют незамедлительно обращаться в дипломатическое представительство своей страны.

Те, кто поедут на войну, рискуют лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет, возможна также конфискация имущества. С аналогичной позицией накануне выступили власти Узбекистана и Казахстана.

Посольство Узбекистана в РФ заявило, что предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan, Özbəkistan və Qırğızıstan vətəndaşlarına Ukraynada döyüşməyi qadağan edib

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