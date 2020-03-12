​Казахстан отменил министерскую конференцию ВТО из-за коронавируса

Казахстан из-за коронавируса отменил министерскую конференцию Всемирной торговой организации (ВТО), которая планировалась на июнь в Нур-Султане.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов.

"Уже отменили", - сказал Смаилов журналистам, отвечая на вопрос, будет ли отменена министерская конференция ВТО в столице Казахстана.

По его словам, это сделано из-за ситуации с коронавирусом.

Также согласно распоряжению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в стране будут отменены все публичные мероприятия в качестве меры предосторожности на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.