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Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России

Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России Казахстан планирует закрыть свое торговое представительство в России.
В регионе
1 февраля 2023 г. 16:02
Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России

Казахстан планирует закрыть свое торговое представительство в России.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, основанием для ликвидации представительства стало поручение премьера Казахстана от 24 января 2023 года. Текст поручения не опубликован.

Россия и Казахстан подписали соглашение об учреждении представительств в октябре 1992 года. Документ ратифицировали в 2012 году. В России торговое представительство Казахстана открыли в 2009 году. Оно находится в Москве, отделение представительства также есть в Казани.

Торговое представительство помогает казахстанским экспортерам и дистрибьюторам с работой на российском рынке и привлечением зарубежных инвестиций в Казахстан.

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Версия на английском языке Kazakhstan eyes closing trade office in Russia

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