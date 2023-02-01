Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России

Казахстан планирует закрыть свое торговое представительство в России.

Казахстан планирует закрыть свое торговое представительство в России.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Таджикистан, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, основанием для ликвидации представительства стало поручение премьера Казахстана от 24 января 2023 года. Текст поручения не опубликован.

Россия и Казахстан подписали соглашение об учреждении представительств в октябре 1992 года. Документ ратифицировали в 2012 году. В России торговое представительство Казахстана открыли в 2009 году. Оно находится в Москве, отделение представительства также есть в Казани.

Торговое представительство помогает казахстанским экспортерам и дистрибьюторам с работой на российском рынке и привлечением зарубежных инвестиций в Казахстан.