Казахстан изменит десятилетний план развития из-за падения цен на нефть

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Казахстана намерено разработать новый стратегический план развития страны до 2025 года, в котором будут отражены новые направления развития экономики. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Казахстан", об этом заявил министр национальной экономики этой страны Ерболат Досаев.

"Правительство вышло с инициативой к главе государства, и глава государства поддержал, мы будем разрабатывать новый стратегический план развития страны до 2025 года. Работа предварительно будет завершена до середины года. В нем будут отражены все новые тенденции и новые направления развития экономики Казахстана", - заявил Досаев.



