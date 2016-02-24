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    Казахстан изменит десятилетний план развития из-за падения цен на нефть

    Правительство Казахстана намерено разработать новый стратегический план развития страны до 2025 года

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Казахстана намерено разработать новый стратегический план развития страны до 2025 года, в котором будут отражены новые направления развития экономики. Как сообщает Report со ссылкой на  "Новости-Казахстан", об этом заявил  министр национальной экономики этой страны  Ерболат Досаев.

    "Правительство вышло с инициативой к главе государства, и глава государства поддержал, мы будем разрабатывать новый стратегический план развития страны до 2025 года. Работа предварительно будет завершена до середины года. В нем будут отражены все новые тенденции и новые направления развития экономики Казахстана", - заявил  Досаев.

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